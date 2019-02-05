رئيس المراقبين الأمميين يصل إلى صنعاء

وصل رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن الضابط الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد، إلى صنعاء ليحل محل الجنرال الهولندي السابق باتريك كمارت.

ولم يدل لوليسغارد بتصريح لدى وصوله إلى مطار العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين، ووافق مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي على تعيينه خلفا لكمارت.

وبعيد وصوله إلى اليمن، اعترض الحوثيون على تعيين كمارت، واتهمه بعضهم بأن لديه أجندة خاصة، إلا أن الأمم المتحدة نفت ذلك، مشددة على أن الأجندة الوحيدة هي "تحسين حياة اليمنيين".

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وقاد الجنرال لوليسغارد البعثة الأممية في مالي (مينوسما) بين عامي 2015 و2016، قبل أن يصبح الممثل العسكري للدنمارك في حلف دول شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وولد لوليسغارد في عام 1960، وعمل مستشارا عسكريا لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وخدم في بعثات أممية لحفظ السلام في العراق والبوسنة.

واندلعت في اليمن حرب أهلية منذ عام 2014 بين الحوثيين من جهة، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة أخرى، وتصاعدت حدتها في مارس عام 2015 مع تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات دعما للقوات الحكومية.

المصدر: أ ف ب