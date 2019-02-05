خطوة لافتة.. أمير الكويت يبعث برسالة مع موفد خاص إلى العاهل السعودي غداة زيارة أمير قطر لبلاده!
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مبعوث أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح توجه إلى الرياض لتسليم رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وعلى الرغم من وكالة الأنباء الكويتية لم تكشف أي معلومات عن مضمون الرسالة الأميرية، إلا أن الخطوة تأتي غداة زيارة خاطفة ليوم واحد قام بها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى الكويت، حيث أجرى مباحثات تطرقت إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.
مبعوث سمو أمير البلاد يتوجه إلى السعودية لتسليم رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين https://t.co/i2x6Qsrt2g#كونا#الكويت— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) 5 февраля 2019 г.
(م.ر) pic.twitter.com/036WGs6lWI
يذكر أن الكويت منذ اندلاع الأزمة بين الدوحة وجاراتها، نهضت بمبادرة لتسوية الأزمة الخليجية وقامت بجهود كبيرة في هذا الاتجاه، وكانت قد نجحت قبل تفجر الأزمة الراهنة في وقف وإنهاء أزمة مشابهة بين قطر وبعض جيرانها.
المصدر: وكالات