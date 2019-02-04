الصباح يستضيف تميم

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله إلى الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي علي جراح الصباح بهذا الصدد: "المباحثات بين الجانبين تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تطويرها، كما تطرقت المباحثات للقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة".

سمو الأمير يستقبل أمير قطر لدى وصوله الى البلاد https://t.co/FSbEWTd3uIpic.twitter.com/TciSY3NtlO — الراي (@AlraiMediaGroup) ٤ فبراير ٢٠١٩

مراسم استقبال رسمي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دولة الكويت الشقيقة #في_الضحى#تلفزيون_قطرpic.twitter.com/7mxJTc5BQT — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) 4 февраля 2019 г.

المصدر: وكالات