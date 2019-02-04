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الصباح يستضيف تميم

أخبار العالم العربي

الصباح يستضيف تميم
Reuters
أمير قطر ونظيره الكويتي
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استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله إلى الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي علي جراح الصباح بهذا الصدد: "المباحثات بين الجانبين تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تطويرها، كما تطرقت المباحثات للقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة".

المصدر: وكالات

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