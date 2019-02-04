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أردوغان يتعرض لهجوم حاد من السعوديين

أخبار العالم العربي

أردوغان يتعرض لهجوم حاد من السعوديين
Reuters UMIT BEKTAS
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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شن ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماع هجوما حادا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ردا على انتقاداته الشديدة للمملكة بسبب مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

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وأعرب المغردون السعوديون من خلال أكثر من وسم ضج بها "تويتر" منذ ليلة أمس عن استيائهم من تصريحات الرئيس التركي، الذي أكد في مقابلة مع قناة "TRT" وجود فرضيات لدى أنقرة تقول إن قاتلي خاشقجي تم التخلص من بعضهم بطريقة أو بأخرى، مثلا عبر حوادث سير، مضيفا أنه لا يفهم أسباب الصمت الأمريكي من هذه القضية، فيما اتهم أردوغان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالكذب.

وندد المغردون السعوديون، وبينهم أمراء وكتاب وإعلاميون، بـ "المحاولات التركية للنيل من سمعة السعودية وتشويه صورتها وسعي أنقرة لفتح ملف مقتل خاشقجي مرة أخرى".

المصدر: سبق + تويتر

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