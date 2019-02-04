أردوغان يتعرض لهجوم حاد من السعوديين

شن ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماع هجوما حادا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ردا على انتقاداته الشديدة للمملكة بسبب مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

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وأعرب المغردون السعوديون من خلال أكثر من وسم ضج بها "تويتر" منذ ليلة أمس عن استيائهم من تصريحات الرئيس التركي، الذي أكد في مقابلة مع قناة "TRT" وجود فرضيات لدى أنقرة تقول إن قاتلي خاشقجي تم التخلص من بعضهم بطريقة أو بأخرى، مثلا عبر حوادث سير، مضيفا أنه لا يفهم أسباب الصمت الأمريكي من هذه القضية، فيما اتهم أردوغان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالكذب.

وندد المغردون السعوديون، وبينهم أمراء وكتاب وإعلاميون، بـ "المحاولات التركية للنيل من سمعة السعودية وتشويه صورتها وسعي أنقرة لفتح ملف مقتل خاشقجي مرة أخرى".

#اردوغان_ادب_يوك

اردو كان له مصداقية منذ زمن ليس بالقريب ..والغريب أنه كلما ظهر لا يفعل شيئًا سوى تأكيد اختفائها..وهذا لا يهمه طالما كان الظهور مدفوع الثمن ..

المعادلة بسيطة:-

اردوغان- قطري- شيك- عزة- يوك - ادب- يوك- مصداقية- يوك! — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) 4 февраля 2019 г.

#اوردغان الذليل يبكي عند اقدام الأمريكان لأنهم تجاهلوا ادعاءاته في موضوع #خاشقجي .

في كل مرة يفتح الموضوع يرسل فاتورة لـ #قطر والتي تدفع رغم أنفها حتى لو كانت مليار !!

سيبقى الأمير #محمد_بن_سلمان و #السعودية بعيدة عن أنوفكم الذليلة .#اردوغان_ادب_يوكpic.twitter.com/WLk6VmQMAB — نورا المطيري (@Noura_Almoteari) 4 февраля 2019 г.

لن نستغرب ولا نستغرب هذا النباح والغيرة والحسد سواء من الاتراك او الايرانيون او الغرب او حتى بعض مرتزقة العرب وحملاتهم المسعورة تجاه ولي العهد حفظه الله ، هذه نتيجة مافعله بهم فقط في عامين :

" وجيه وطّاها ودق خشومها " 🇸🇦 #تخسي_ياردوغانpic.twitter.com/R1gufDy3HH — مثيب المطرفي | Muthieb (@Muthieb) 4 февраля 2019 г.

ما جدوى إبقاء الأروقة التركية في المطاف بالحرم المكي الشريف .؟!



شخصياً أرى فيها تشويه للمنظر العام خاصة وأن الجماليات التي أضافتها التوسعات المتتالية المباركة لا تُقارن بتلك الأروقة جمالاً و جودة .!#اردوغان_ادب_يوك#تخسى_ياردوغانpic.twitter.com/yaDJMZZlBA — عبدالملك المالكي 🇸🇦 (@Dr__abdulmalek) 4 февраля 2019 г.

عندما قلت أن #اردوغان من قوم جبلوا على الكذب لم أكن مبالغاً !!

بالأمس تحدث علج #تركيا بأن معالي الأستاذ عادل الجبير عزل فإذا الله يفضحه على رؤوس الأشهاد !!

بالمصادفة معالي الوزير يتواجد في إجتماع وزراء خارجية العرب والأوربيين!!

ألا شاهت الوجوه#اردوغان_ادب_يوكpic.twitter.com/STqKXLth60 — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) 4 февраля 2019 г.

حتى اتانا الله بمحمد بن سعود و محمد بن عبدالوهاب يفضحوه و يتصدو لمشروعه الخبيث و بدات المقاومة حتى اخرجنا هذا المجرم صاغر ذليل في عهد اسد العرب و الاسلام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 🇸🇦 — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) 4 февраля 2019 г.

#تخسي_ياردوغان هذا كلام مهايطية، اذا انتم صادقين !، وقفوا مع دولتكم وقاطعوا كل المنتجات التركية وامتنعوا عن السفر لتركيا .. اما تخسي وتعقب وانتم سردادي مردادي على تركيا، هذا هياط !!! — الشايب (@albatal57) 4 февраля 2019 г.

#اردوغان_ادب_يوك

حنا هل التوحيد إذا غيرنا هس 🇸🇦

وحنا هل التطور صقر وجملها 🇸🇦

نبني على مبنى السلف عزة النفس 🇸🇦

ونفاخر العالم بنادر مثلها 🇸🇦

ونسابق الأيام ونورد الخمس 🇸🇦

ونكسر مخالب من يدور شكلها 🇸🇦

ومن لامست أصابعه حدنا لمس 🇸🇦

نقطع يدينه مادرى وش فصلها 🇸🇦 pic.twitter.com/EYcfSd8e44 — 🇸🇦 الجيش السعودي الاعلامي 🇸🇦 (@ksa_forces1) 3 февраля 2019 г.

المصدر: سبق + تويتر