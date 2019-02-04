مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص إسرائيلي قرب جنين

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، مقتل شاب فلسطيني وإصابة آخر بإطلاق القوات الأمنية الإسرائيلية النار عليهما قرب حاجز الجلمه في جنين بالضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار صوب الشابين الفلسطينيين اللذين كانا يقودان دراجة نارية، وزعمت القوات الإسرائيلية أن أحدهما ألقى جسما مشبوها نحو أفرادها، فأطلق الجنود النار عليهما.

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي، إن "الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على شابين كانا يستقلان دراجه نارية بالقرب من معبر الجلمه بجنين، ونتيجة لذلك قتل أحدهما وأصيب الآخر برصاصة في الكتف".

وأضاف، أن الطاقم الطبي نقل الشاب المصاب إلى المستشفى الحكومي بجنين ووصف وضعه أنّه "مستقر".

من جهتها، ذكرت مصادر محلية، أن الشابين كانا يسلكان الطريق دون أن يصدر منهما أي شيء تجاه الجنود الإسرائيليين.

المصدر: وكالات