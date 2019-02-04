وفدا الحكومة اليمنية والحوثيين يجتمعان في الأردن بإشراف أممي

أعلن مكتب البعثة الأممية لدى اليمن، عقد اجتماع للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في اليمن يوم غد الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان، وفقا لمراسلتنا في الأردن.

وتضم اللجنة ممثلين عن حكومة اليمن وعن جماعة "أنصار الله" الحوثية، بالإضافة إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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ومن المقرر أيضا أن يشارك كل من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، في اجتماعات اليوم الأول من لقاءات اللجنة.

وذكرت البعثة أن اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى ستقوم بمراجعة الجولة الأخيرة من الملاحظات حول الإفادات الواردة على قوائم الأسرى التي قدمها الطرفان في وقت سابق من يناير 2019.

المصدر: RT