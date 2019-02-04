الرئيس السوداني: الأمن والاستقرار متلازمان مع التنمية

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن الأمن والاستقرار متلازمان مع التنمية، خلال لقائه مع وحدات من الجيش السوداني.

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وقال البشير مخاطبا ضباط صف وجنود الفرقة الخامسة مشاة ( الهجانة) والقوات النظامية الأخرى برئاسة أركان القوات البرية، إن الدولة مستمرة في تأهيل القوات المسلحة والنظامية من خلال التدريب وتقديم المعينات التي تمكنهما من أداء مهامهما على الوجه الأكمل.

وأشاد الرئيس السوداني بالتماسك والانسجام بين جميع مكونات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

وكان القوات المسلحة السودانية قد أكدت وقوفها ضد ما اعتبرته مخططات لإسقاط دولة السودان عبر استغلال الأزمة الاقتصادية من خلال استمرار الاحتجاجات المطالبة بتنحي رئيس البلاد، عمر البشير.

المصدر: سونا