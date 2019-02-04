مصادر لـRT: الأمن المصري يقضي على 7 إرهابيين في العريش
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أكدت مصادرأمنية لـRT أن قوات الأمن في مصر تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تضم 7 إرهابيين في العريش بشبه جزيرة سيناء.
وتمكن قطاع الأمن الوطني المصري، من رصد بؤرة إرهابية، تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت الهامة والحيوية في إحدى المناطق النائية بمدينة العريش.
ووفقا للمصادر فقد تمت مداهمة تلك البؤرة، وبادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة، وتم التعامل معها ما أسفر عن مصرع 7 عناصر، وعثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين و3 بندقية خرطوش، و3 عبوات متفجرة.
المصدر: RT
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