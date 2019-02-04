مصر.. تحذير من حلوى تحتوي على مواد مخدرة

حذرت عضو لجنة الصحة في مجلس النواب المصري إيناس عبد الحليم، من إدمان الأطفال على إحدى منتجات الحلوى، تسمى "فراولة جيلي"، مطالبة بمنع تداولها، باعتبارها تندرج ضمن المواد المخدرة.

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ودعت النائبة البرلمانية، الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة التي تباع في الصيدليات أو يتم تداولها في الشوارع بإعادة تقييم تداولها.

وطالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، بتكثيف العمل لمكافحة الإدمان من جانب الحكومة، وزيادة الرقابة على تداول العقاقير الطبية.

واجتمعت لجنة الصحة في البرلمان المصري لمناقشة سياسة الحكومة في الإدمان وإجراءات مكافحة المواد المخدرة، بحضور مسؤولي وزارة الصحة في مصر.

المصدر: وكالات