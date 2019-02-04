 
مباشر

الأردن يوضح موقفه من مخيم الركبان

أخبار العالم العربي

الأردن يوضح موقفه من مخيم الركبان
AFP STRINGER / AFP / SANA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/leu6

أكدت الخارجية الأردنية اليوم الاثنين أن الحل الجذري لمشكلة مخيم الركبان جنوب شرقي سوريا، يكمن في تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان سلمان القضاة في تصريحات صحفية، إن موضوع تجمع الركبان للنازحين السوريين في الأراضي السورية ليس مسؤولية أردنية، وأن التركيز الأممي يجب أن لا يقتصر على توفير المساعدات الإنسانية والتي تعتبر حلا مؤقتا للمخيّم، ولكن يجب حل المشكلة عن طريق تفكيك المخيّم والسماح لقاطنيه بالعودة لمدنهم وقراهم الأصلية.

إقرأ المزيد
مخيم الأزرق للاجئين السوريين، الأردن، 8 ديسمبر 2018
الصفدي: مباحثات لتفكيك مخيم الركبان للاجئين السوريين

وأشار القضاة إلى أن هناك مباحثات تجري بالتعاون مع الجانبين الروسي والأمريكي في هذا الشأن.

ويقع مخيم الركبان على الشريط الحدودي بين الأردن وسوريا، في أكثر المناطق الصحراوية قسوة.

وتم إنشاء مخيم الركبان الذي يضم وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ عام 2014، في المنطقة الحدودية من الجهة السورية لإيواء المواطنين الهاربين من مناطق سيطر عليها تنظيم "داعش".

ويعاني المخيم أزمة إنسانية حادة وسط نقص في المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الحياة الأخرى، بسبب صعوبة وصول المنظمات الإغاثية إليه لاعتبارات أمنية.

وأكدت موسكو مرارا أن الجهة المسؤولة عن تردي الأوضاع في الركبان هي الولايات المتحدة، التي تسيطر قواتها على قاعدة التنف القريبة من المخيم.

المصدر: عمون + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا قال الجنرال لصدام ؟ الإجابة في رسالة إلى رغد