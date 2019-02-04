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أمير الكويت يستقبل نظيره القطري

أخبار العالم العربي

أمير الكويت يستقبل نظيره القطري
Reuters
أمير قطر ونظيره الكويتي
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استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله إلى الكويت، في زيارة رسمية.

وذكرت وسائل إعلام قطرية وكويتية، أن زيارة الأمير تميم سوف تستغرق يوما واحدا، سيجري خلالها مباحثات مع أمير الكويت.

المصدر: "الرأي" الكويتية

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