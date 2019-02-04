أمير الكويت يستقبل نظيره القطري

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله إلى الكويت، في زيارة رسمية.

وذكرت وسائل إعلام قطرية وكويتية، أن زيارة الأمير تميم سوف تستغرق يوما واحدا، سيجري خلالها مباحثات مع أمير الكويت.

سمو الأمير يستقبل أمير قطر لدى وصوله الى البلاد https://t.co/FSbEWTd3uIpic.twitter.com/TciSY3NtlO — الراي (@AlraiMediaGroup) ٤ فبراير ٢٠١٩

مراسم استقبال رسمي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دولة الكويت الشقيقة #في_الضحى#تلفزيون_قطرpic.twitter.com/7mxJTc5BQT — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) 4 февраля 2019 г.

المصدر: "الرأي" الكويتية