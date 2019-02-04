واشنطن تحذر طهران وبغداد من استهداف قاعدتها "عين الأسد"

هددت واشنطن باستخدام كل الوسائل المتاحة ضد أي جهة تستهدف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قواتها في العراق، محملة طهران وبغداد المسؤولية بشكل مباشر عن أي اعتداء على القاعدة.

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وحسب صحيفة"عكاظ" السعودية، كشفت رسالة أمريكية وصلت إلى الحكومة العراقية "تهديدات مباشرة" لبغداد من مغبة الامتناع عن تنفيذ المطالب الأمريكية الداعية إلى تجميد وسحب سلاح الفصائل العراقية الموالية لإيران، مشيرة إلى أن مماطلة بغداد في ذلك مهدت الطريق لمحاولة ضرب قاعدة "عين الأسد".

وتأتي الأنباء عن "محاولة ضرب القاعدة الأمريكية" بعد 72 ساعة من "أخطر" اجتماع أمريكي عراقي كشفت تفاصيله "عكاظ"، حيث حذرت المعلومات الأمريكية من محاولة استهداف قواتها.

المصدر: "عكاظ"