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وفاة إعلامي كويتي شهير في حادث سير

أخبار العالم العربي

وفاة إعلامي كويتي شهير في حادث سير
الإعلامي الكويتي أحمد المسفر
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توفي الإعلامي الكويتي الشهير أحمد المسفر جراء حادث سير أليم وقع قبل أيام ودخل إثره في غيبوبة. 

وأعلن عن وفاة المسفر، اليوم الأحد، داخل مستشفى الصباح.

وعرف عن الإعلامي الكويتي رفضه للتطبيع مع إسرائيلي. كما اشتهر بمواقفه المناصرة لدولة قطر خلال الأزمة الخليجية، وكتب تغريدة جعلها عنوانا لحسابه على تويتر هي: "قطعت عهدا على نفسي منذ بداية الأزمة الخليجية بعدم الرد على أي شخص مُسيء، ورغم ما يطالني من تجريح يوميا سأستمر بالتجاهل احتراما لتربيتي".

المصدر: وكالات

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