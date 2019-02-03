إصابة زوار إيرانيين بهجوم شنه داعش قرب تكريت

أعلنت مديرية الحشد الشعبي العراقي، عن إصابة 7 زوار 6 منهم إيرانيون في مدينة بلد التابعة لمحافظة صلاح الدين، بهجوم مسلح نفذته عناصر تابعة لـ تنظيم "داعش" على حافلة تقل الزوار.

وقالت المديرية في بيان: "حصيلة استهداف الزوار في قضاء بلد بلغت 7 جرحى، 6 منهم إيرانيون وعراقي"، مبينة أن قوة من اللواء 43 التابع للحشد قامت بعملية تمشيط بحثا عن العناصر المنفذة للهجوم.

وأشار البيان إلى أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى المحافظة لتلقي العلاج.

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المصدر: موقع الحشد الشعبي + وكالات