داعش يتسبب بمأساة لعائلة عراقية

تحولت نزهة عائلة عراقية، إلى فاجعة، عقب انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش تحت سيارة كانت تقل العائلة في إحدى مناطق ناحية الزوية التابعة لمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

وقال مصدر أمني في قضاء الشرقاط، إن "عبوة ناسفة انفجرت تحت سيارة كانت تقل العائلة، ولقي طفلان وأمهما مصرعهم، في حين أصيبت خالتهما بجروح خطرة، نقلت إثرها إلى مستشفى الشرقاط العام في المحافظة".

ونقل أحد أقارب العائلة المنكوبة، أن "ابن عمه كان ذاهبا مع بعض أقاربه في سيارتين إلى إحدى المناطق الجبلية التي يرتادها السكان عادة للنزهة، وقبل وصول العائلة إلى المكان المقصود انفجرت عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش، تحت السيارة الأولى التي كانت تقل الطفلين وأمهما، في حين كان الأب في سيارة أخرى وراءهم".

وأضاف: "دمرت السيارة الأولى بشكل شبه كامل، وتوفي الطفلان وهما حاتم (5 سنوات)، وحارث (3 سنوات) في الحال، في حين فارقت الأم الحياة بعد ساعات متأثرة بجروحها البليغة"... وحالة الأب سيئة جدا".

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وأكد سكان محليون، أن هذه ثاني حالة انفجار من مخلفات داعش في المنطقة خلال شهر، وطالبوا القوات الأمنية، بضرورة مساعدة سكان المدينة وإنقاذهم من العبوات التي زرعها مسلحو داعش.

والزوية مدينة صغيرة شمال صلاح الدين، يقطنها نحو 13 ألفا، وسيطر عليها تنظيم داعش، في يوليو عام 2014، بعد معركة استمرت يوما واحدا بين سكان الزوية المحليين وعناصر التنظيم، أدت إلى مقتل 13 شخصا من سكان المدينة وجرح العشرات.

المصدر: وكالات