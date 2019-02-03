قرقاش يرحب بدعوة البابا فرنسيس لإحلال السلام في اليمن

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ببيان بابا الفاتيكان فرنسيس الذي حث من خلاله على إحلال السلام في اليمن.

وكتب قرقاش مغردا في تويتر: "نعتقد أن لدينا اختراقا تاريخيا في اتفاق ستوكهولم. دعونا نضمن تنفيذه وجعل 2019 عام السلام في اليمن".

We welcome the statement by His Holiness Pope Francis urging for peace in Yemen. We believe that we have a historic breakthrough in the Stockholm Agreement. Let us assure its implementation & make 2019 the year of peace in Yemen. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 3 февраля 2019 г.

ووصل البابا فرنسيس، إلى الإمارات في زيارة وصفت بالتاريخية، هي الأولى من نوعها في شبه الجزيرة العربية.

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وينص اتفاق ستوكهولم الموقع في منتصف ديسمبر الماضي في السويد، بين الأطراف اليمنية على وقف فوري لإطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى، وإعادة انتشار مشترك للقوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة، وإزالة جميع المظاهر العسكرية والمسلحة من المدينة.

المصدر: RT