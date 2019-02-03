انتحار خمسيني أمام أعين الشرطة في حمص السورية

أقدم رجل خمسيني على الانتحار عبر إلقاء نفسه من شرفة منزله في مدينة حمص السورية.

ونقلت مصادر أهلية في حمص أن الرجل يدعى محمد تمام جنيد وعمره 53 عاما وقف على شرفة منزله الواقع في حي المحطة بحمص في الطابق الثالث وألقى بنفسه.

وأكدت المصادر أن عناصر الشرطة والإسعاف والدفاع المدني والإطفاء وصلوا إلى المكان وحاولوا إقناع الرجل بالعدول عن الانتحار، لكنهم فشلوا في ذلك ورمى بنفسه من الأعلى ما أدى لوفاته مباشرة.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للرجل قبل انتحاره، في حين لم تعرف الأسباب التي دفعته للانتحار.

المصدر: مواقع إخبارية سورية