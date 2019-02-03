الأمن المصري يكشف عن نتائج عملياته في منطقة السحر والجمال

كشفت وزارة الداخلية المصرية نتائج ملاحقتها للعناصر الإجرامية في منطقة السحر والجمال خلال الفترة ما بين 24 ديسمبر والأول من فبراير.

وقالت مصادر في الداخلية المصرية إن عمليات الأجهزة الأمنية في المنطقة التي اتخذها المجرمون مكانا لترويج المخدرات والسلاح أسفرت عن مصرع عنصرين إجراميين، وضبط 70 قضية مخدرات، و39 قطعة سلاح ناري.

RT

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المصدر: RT