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نائب أردنية تطالب بمطار في الأغوار ردا على إسرائيل

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نائب أردنية تطالب بمطار في الأغوار ردا على إسرائيل
Reuters Steven Scheer
مطار رامون قرب منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر
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دعت النائب الأردنية صباح الشعار، الحكومة إلى الرد "بشكل قاس" على الحكومة الإسرائيلية بعد تشييدها مطار "رامون" قبالة العقبة، واقترحت تشييد مطار مماثل في الأغوار.

وقالت الشعار في مجلس النواب: "أدعو الحكومة إلى وضع حجر الأساس لمطار الأغوار، ردا على مطار تمناع"، موضحه أن "ما منع بناء مطار الأغوار هو الاعتراض الإسرائيلي".

وأضافت أن تشييد المطار في الأغوار، سيفتح باب الاستثمارات في المنطقة التي تعاني وأبناؤها.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ورغم الاحتجاج الأردني، أصرت على موقفها بناء وتشغيل مطار "تمناع".

الأردن احتج على المطار الإسرائيلي، الذي شيد بمحاذاة حدود مدينة العقبة جنوبي المملكة، وذلك لوقوعه قبالة مطار الملك حسين في هذه المدينة، ما أثار مخاوف عمّان من وقوع حوادث جوية لتداخل الموجات والترددات.

المصدر: وكالات أردنية

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