إحباط محاولة تهريب آثار مصرية إلى تركيا

تمكنت أجهزة الأمن المصرية في مطار الغردقة من إحباط محاولة تهريب كبيرة بضبط أحد الركاب حال إنهاء إجراءات سفره وبحوزته 26 قطعة أثرية داخل أمتعته.

وحسب مراسلنا ضبطت شرطة مطار الغردقة مسافرا يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفره في رحلة متجهة إلى تركيا، وبحوزته 26 قطعة يشتبه في أثريتها مخفاة ضمن أمتعته.

والقطع هي عبارة عن تمثال من الأوشابتي بطول 24 سم مصنوع من الطين المحروق وملفوف بالكتان مدون عليه كتابات هيروغليفية، 3 قطع تمثال من توابيت فرعونية مدون عليها كتابات هيروغليفية، عقد من الفينس الأزرق والأخضر، 3 تمائم فرعونية صغيرة الحجم مصنوعة من الفينس، جعران صغير الحجم مصنوع من العاج، جعران متوسط الحجم عليه كتابات باللغة الهيروطيقية، 5 عملات معدنية ترجع للعصر اليوناني الروماني، مسرجة منقوش عليها وجه إله حتحور، ترجع للعصر الفرعوني، 9 قطع من الفخار الملون عليها رسومات غير واضحه المعالم، قطعة من كتان كفن إحدى المومياوات مدون عليها كتابات هيروغليفية..

وبعرضها على الوحدة الأثرية بمطار الغردقة قررت أثريتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

المصدر: RT