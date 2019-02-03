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بالفيديو... الوليد بن طلال: هذه الرياض وليست المالديف

أخبار العالم العربي

بالفيديو... الوليد بن طلال: هذه الرياض وليست المالديف
Reuters
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نشر الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو له في العاصمة السعودية الرياض صباح السبت متغنيا بمائها وضبابها وصحرائها.

وكتب بن طلال على حسابه في "تويتر": "صباح اليوم بالبر... هذه الرياض وليست المالديف".

وأشارت مواقع سعودية إلى أن الأمير نشر مقطعا من رحلة برية على ضفة بحيرة ضخمة كونتها مياه الأمطار، فيما كان يتنزه في جو شتوي خالص يخيم عليه الضباب.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي 

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