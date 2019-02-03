المعارضة التونسية تلمس في حكومة الشاهد أكبر خطر تعرفه البلاد

شن "حزب العمال" أكبر حزب معارض في تونس هجوما على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووصف حكومته بأنها "أخطر ما عرفته تونس"، مطالبا بإسقاطها.

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وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي السبت، إن "الائتلاف الحاكم ويوسف الشاهد وحركة النهضة أخطر ما عرفت تونس من حكومات بعد سقوط الدكتاتورية في 2011".

ودعا الهمامي إلى "ترحيل حكومة الشاهد لأن البلاد محتاجة لحكم يضع حدا للتفريط في السيادة الوطنية والهجوم على الحريات العامة ويوقف نزيف الانهيار الذي تشهده تونس في كل مناحي الحياة".

واتهم الهمامي خلال الاحتفاء بالذكرى الـ33 لتأسيس حزب العمال بالعاصمة تونس، الحكومة بـ"بيع البلاد وضرب مصالح كل الفئات الاجتماعية من أجل مصالحها السياسية الضيقة، سواء كان الأستاذ أو العامل أو أصحاب المؤسسات والتجار والفلاحين والمثقفين والإعلاميين والمبدعين والعاطلين عن العمل".

وشهدت تونس الشهر الماضي إضرابا نظمه اتحاد الشغل احتجاجا على رفض الحكومة زيادة أجور 670 ألف موظف في القطاع العام، وسط مطالب باستقالة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

وتواجه الحكومة التونسية ضغوطا من المقرضين الدوليين وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات القطاع العام للحد من عجز الميزانية.

المصدر: وكالات، radiomedtunisie.com