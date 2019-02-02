شكري يبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية مع المبعوث الأممي

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، في القاهرة للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، بأن شكري تناول رؤية مصر إزاء تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والجهود المصرية الرامية إلى تعزيز بناء التوافق الليبي كخطوة أساسية للدفع بالحل السياسي، فضلا عن دعم مسار بناء وتوحيد المؤسسات الوطنية الليبية لاستعادة زمام الأمور وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وعلى نحو يسهم بشكل مباشر في تهيئة المناخ السياسي والأمني في ليبيا لإتمام الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المتحدث أن سلامة حرص خلال اللقاء على إطلاع شكري على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها مؤخرا، واستعراض تطورات الأوضاع في البلاد.

المصدر: RT