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مصر تنقل 4 من الطلاب الإنغوش المحتجزين لديها للسجن

أخبار العالم العربي

مصر تنقل 4 من الطلاب الإنغوش المحتجزين لديها للسجن
AFP
رئيس جمهورية إنغوشيا يونس بك يفكوروف
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قال رئيس جمهورية إنغوشيا يونس بك يفكوروف، إن أربعة من الطلاب الخمسة  الإنغوش، الذين اعتقلوا في مصر العام الماضي نُقلوا إلى السجن، ويجري التحقق من مصير الطالب الخامس.

وظهرت في وقت سابق، أخبار تفيد بأن السلطات المصرية اعتقلت في عام 2018 خمسة طلاب من إنغوشيا، بسبب انتهاكهم قوانين الهجرة.

وفي يناير الماضي، قال يفكوروف إن أقارب المعتقلين في مصر قلقون لعدم تمكنهم من الاتصال، بالطلاب المذكورين.

وأشار إلى أن السفارة والقنصلية الروسيتين في مصر، تبحث مع السلطات المصرية، موضوع الطلاب مع الاستفسار عن أماكن وجودهم وأسباب توقيفهم.

وقال إنه بعد أيام سيعقد لقاء دوري لسفير مصر مع ممثلين عن لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما وأعضاء مجلس الشيوخ من إنغوشيا.

المصدر: وكالات

 

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