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البرادعي يوجه رسالة إلى وزيرة لبنانية

أخبار العالم العربي

البرادعي يوجه رسالة إلى وزيرة لبنانية
AFP
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وجه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس مصر الأسبق، رسالة إلى أول امرأة تتقلد منصب وزيرة الداخلية في لبنان وفي الوطن العربي.

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واعتبر "البرادعي" في تغريدة له على "تويتر" أنه بتنصيب ريا حسن وزيرة للداخلية ستستمر مسيرة التنوير والمساواة مهما كانت العقبات.

وكان لبنان قد شكل الحكومة الجديدة بعد 9 أشهر من المشاورات والتي تكونت من 30 وزيرا، بينهم 4 نساء، وكلفت ريا بحقيبة وزارة الداخلية للمرة الأولى في تاريخ العالم العربي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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