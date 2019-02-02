البرادعي يوجه رسالة إلى وزيرة لبنانية

وجه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس مصر الأسبق، رسالة إلى أول امرأة تتقلد منصب وزيرة الداخلية في لبنان وفي الوطن العربي.

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واعتبر "البرادعي" في تغريدة له على "تويتر" أنه بتنصيب ريا حسن وزيرة للداخلية ستستمر مسيرة التنوير والمساواة مهما كانت العقبات.

وكان لبنان قد شكل الحكومة الجديدة بعد 9 أشهر من المشاورات والتي تكونت من 30 وزيرا، بينهم 4 نساء، وكلفت ريا بحقيبة وزارة الداخلية للمرة الأولى في تاريخ العالم العربي.

ريا حسن اول وزيرة داخلية فى العالم العربى . وستستمر مسيرة التنوير والمساواة مهما كانت العقبات ! https://t.co/jmn3hgBaaE — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) 2 февраля 2019 г.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي