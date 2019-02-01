جدل في مصر بعد تصريحات تدعو لاختراع وحدة الـ"فيمتو سيسي" (فيديو)

تسبب الإعلامي المصري وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق في مصر عزمي مجاهد، في جدل واسع بعد تصريحاته حول حاجة مصر لاختراع جديد لوحدة قياس "الفيمتو سيسي".

وقال مجاهد في برنامجه عبر فضائية "الرافدين+"، "والله العظيم لا نستطيع ملاحقة الرئيس، ما شاء الله سابق بالمجهود الضخم والإنجازات، نحتاج زويل جديد يخترع لنا وحدة قياس جديدة نسميها الـ"فيمتو سيسي"، رئيسنا أسرع من الثانية والفيمتو ثانية كل يوم في مكان وكل يوم في موقع وكل يوم فيه إنجاز جديد".

وأثارت هذه التصريحات موجة كبيرة من الجدل، خاصة وأن مجاهد يدلي بتصريحات مثيرة للجدل عبر برنامجه.

المصدر: يوتيوب