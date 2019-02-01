السعودية.. هجوم مسلح على مجمع تعليمي

أقدم مسلحان على اقتحام مجمع تعليمي في محافظة تثليث جنوب غربي السعودية، فيما تحقق الجهات الأمنية في أسباب الاقتحام.

وذكر ناجي السبيعي المتحدث باسم جهاز التعليم في بيشة، أن "المسلحين هجما على مجمع القيرة التعليمي التابع لمكتب التعليم في تثليث في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس الخميس وكان أحد المهاجمين يحمل مسدسا، والآخر سكينا".

وأشار إلى أن المسلحين حاولا إيقاع الأذى بطلاب وقعت بينهم خصومة، وأضاف: "المسلحان بحثا عن الطلبة ولم يجدوهم. وبفضل من الله ونتيجة التصرف السريع من مدير المدرسة وأحد المشرفين التربويين الذي كان يزور المدرسة حينها، لم يحدث أي مكروه".

المصدر: "عكاظ"