صدام حسين يتسبب بمشاكل جمة لشاعر عراقي! (فيديو)

كشفت مصادر أمنية عراقية لـRT، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر بالقبض على شاعر شعبي عراقي امتدح صدام حسين وترحم عليه من خلال إحدى قصائده التي ألقاها أمام حشود.

وقالت المصادر إن "السلطات العراقية في محافظة ذي قار تلاحق الشاعر صلاح الحرباوي الذي امتدح الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قبل أيام" في حفل تأبين أحد قتلى القوات الأمنية العراقية.

وأضافت أن "القوات الأمنية داهمت منزله في (مدينة) سوق الشيوخ، في محافظة ذي قار، لكنها لم تعثر عليه"، مبينة أن "مصيره مجهولا بالنسبة للقوات الأمنية ولا تعرف أي يوجد حاليا".

وانتقد الحرباوي في قصيدته السياسيين في بلاده وخاصة ما حدث خلال زيارة ترامب الأخيرة إلى العراق والتي لم تبلغ الحكومة العراقية عنها مبكرا، وقال "هلي على الحد قبل حطولهم غارة، إدك (تدق) من تمر بالغيم طيارة.. وهسة (حاليا) تغيرت والوضع تعبان، وترامب الذي مسك مضيفي وأنا صرت خطاره (ضيفه)". وتابع بالقول: "يا بو عدي (صدام) أكرهك بس أحبك حيل (جدا) چي (لأنه) تطب عالعايل لداره".

مقارنا بين الوضع العراقي السابق والحالي، فيما رأى البعض أن القصيدة تعطي دلالة على حالة الفقر والفساد التي تغرق فيها البلاد.

المصدر: RT