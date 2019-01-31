الجيش الليبي يعلن السيطرة على منطقة غدوة جنوبي البلاد

أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، سيطرته على منطقة غدوة الواقعة جنوبي مدينة سبها جنوبي ليبيا.

ونقل مراسلنا أن قوات الجيش أعلنت عن تقدمها إلى ما يعرف ببوابة الـ17 الواقعة إلى الجنوب من سبها، والتي كانت تتمركز فيها عناصر من المعارضة التشادية.

وأشار الجيش إلى أن تشكيلات المسلحين لاذت بالفرار دون مواجهات تذكر، مؤكدا ترحيب الأهالي بقوات الجيش.

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وسبق لقوات الجيش الليبي أن بسطت سيطرتها على مدينة سبها جنوب البلاد ضمن عملية تحرير الجنوب، التي أطلقها الجيش في الـ 17 من يناير الجاري.

المصدر: RT