لقطات خاصة لـRT لسيطرة الجيش على مدينة سبها جنوب ليبيا

سيطرت قوات الجيش الليبي على عدة مواقع في مدينة سبها جنوب ليبيا ضمن عملية تحرير الجنوب، التي أطلقها الجيش في السابع عشر من يناير الجاري.

وقال الملازم سراج عبد الله لـ RT، إن الجيش يسيطر على مدينة سبها بالكامل وسط ترحيب أهالي المدينة، وأوضح أن الجيش تمركز اليوم السبت في قاعة الشعب والشركة الهندية وجامعة سبها والمطار الدولي في سبها، مبينا أن جميع الأطراف المحلية كانت متعاونة في تسليم المواقع التي بيدها للجيش.

وأشار الملازم سراج عبد الله إلى أن عملية الجيش في الجنوب جاءت بتكليف من قائد الجيش الليبي، وتهدف إلى محاربة التهريب بكافة أنواعه، كما أن وحدات الجيش بدأت في ملاحقة وضبط السيارات المعتمة الزجاج، والتي ثبُت تورطها في التستر على شخصيات إرهابية من "داعش" كانت تتجول في المدينة دون أن يفطن لها احد.

وقال إن تعتيم زجاج السيارات يعد مخالفة يحاسب مرتكبها مباشرة إذا لم يمتثل للأوامر التي وضعت من أجل حماية وتأمين المدينة.

وكانت قلعة سبها التاريخية أهم المواقع التي جرى استلامها، بعد فترة من الحروب والاضطرابات التي شهدتها المدينة جراء الخلافات المحلية والاشتباكات التي كانت القلعة مسرحا لها.

المصدر: RT