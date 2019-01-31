عباس يدعو إلى عقد مؤتمر للسلام و"حماس" ترد

دعا الرئيس الفلسطيني إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية متعددة الأطراف للمضي قدما فيه، فيما وصفت حركة "حماس" الدعوة بـ"استمرار سلوك السلطة العبثي وإصرار على مخالفة الإجماع".

ووفقا لوكالة "معا"، فقد جاءت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مالطا ماري لويز كوليرو بريكا، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، حيث أكد أهمية "إنشاء آلية متعددة الأطراف للمضي قدما في السلام، يكون للاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الأمن دور هام فيها، وصولا لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وحسن جوار".

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وفي الوقت ذاته، أكد عباس أنه لم تعد الولايات المتحدة مؤهلة بمفردها للقيام بدور الوساطة، مشيرا إلى أن "من يشجع إسرائيل للتصرف فوق القانون هو دعم الإدارة الأمريكية لها".

وفي هذا الصدد، علق المتحدث الرسمي باسم حركة "حماس" حازم قاسم، قائلا "دعوة رئيس السلطة محمود عباس لمؤتمر سلام دولي مع الاحتلال، هو استمرار لسلوك السلطة العبثي، وإصرار على مخالفة الإجماع الوطني الرافض لمسار التسوية مع الاحتلال، ومعاندة لكل المطالبات الداعية لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال".

المصدر: RT + معا