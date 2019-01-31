روسيا والإمارات تبحثان أوضاع سوريا واليمن وليبيا وتبادل المعلومات عن التنظيمات الإرهابية

بحث أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وتبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية.

وذكر المتحدث باسم باتروشيف، يفغيني آنوشين، في تصريحات صحفية عقب محادثات جرت بين الطرفين اليوم الخميس في أبو ظبي، أنها شملت "بحث جوانب مختلفة من العلاقات الروسية الإماراتية في مجال الأمن والتعاون بين روسيا والإمارات على الساحات الدولية".

وأضاف آنوشين أن اللقاء تناول "تبادلا للآراء حول الأحداث الجارية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا واليمن وسوريا".

وأوضح أنه "تم إيلاء انتباه خاص لموضوع مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أنه جرى خلال اللقاء بين باتروشيف وآل نهيان "الإعراب عن الاهتمام بتبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمكافحة المشتركة لتمويل الإرهاب وعمليات نقل الإرهابيين، وقطع قنوات تهريب الأسلحة والمخدرات بالإضافة إلى التصدي للإيديولوجيات المتطرفة".

وأشار المتحدث باسم باتروشيف إلى أن روسيا والإمارات تناولت خلال المحادثات توسيع التعاون في مجال الأمن والتنسيق عبر قنوات الأجهزة الأمنية، وفي قطاع الأمن الإعلامي، والتعاون العسكري والتقني العسكري، بالإضافة إلى عدد من اتجاهات تطوير العلاقات التجارية الاقتصادية، بما في ذلك تطبيق بعض المشاريع المشتركة.

ووصل باتروشيف إلى الإمارات اليوم قادما من مصر في إطار جولة يقوم بها إلى الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات