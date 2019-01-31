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أول مجندة مصرية في قوات حفظ السلام الأممية في صحراء المغرب

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أول مجندة مصرية في قوات حفظ السلام الأممية في صحراء المغرب
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قوات حفظ السلام
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شاركت أول سيدة مصرية وعربية في مهمات قوات حفظ السلام، في المملكة المغربية لمدة عام، قضت خلال ذلك فترة طويلة في الصحراء.

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وقالت العميدة ناهد صلاح الواحي، المجندة سابقا في قوات الشرطة المصرية أو المرأة الحديدية كما يطلق اللقب عليها، أنها انضمت للضباط المتخصصين، وتخرجت في كلية الشرطة عام 1988.

وأكدت أنها عملت في قسم الجوازات بعد تخرجها وفي قسم مكافحة العنف ضد المرأة، وشاركت في عمليات التأمين في المناسبات الدينية والوطنية، مشيرة إلى أنها التحقت بقوات حفظ السلام عام 2014/2015، في دولة المغرب وكانت مهمتها في الصحراء الغربية في إقليم "العيون".

وأشارت إلى أنها أول سيدة مصرية وعربية تلتحق بقوات حفظ السلام، وتأمل في أن تشارك مجندات مصريات في قوات حفظ السلام، لإثبات جدارة الشرطة النسائية المصرية.

المصدر: dotmsr

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