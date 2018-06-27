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مصر تخطط لزيادة عدد قواتها النسائية لحفظ السلام

أخبار العالم العربي

مصر تخطط لزيادة عدد قواتها النسائية لحفظ السلام
Reuters Rodi Said
جنود - أرشيف
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مصر تفتخر بمشاركتها في قوات حفظ السلام التي تضم 3 آلاف رجل وامرأة تم نشرهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وإفريقيا الوسطى ودارفور.

وتابع الوزير المصري خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم حفظ السلام: "نحن نفخر بتدريب وتجهيز قواتنا لحفظ السلام بزيادة عددها، وسنزيد من القوات الدولية النسائية أيضا لحفظ السلام".

وأضاف شكري أن مجتمع حفظ السلام يسعى لمواجهة الأمور المعقدة والخطيرة وأولوية تحقيق السلام من خلال الحلول السياسية في مناطق النزاع، وعدم استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس.

UNIFIL
قوات حفظ سلام نسائية

ويخدم 3 آلاف مصري تحت راية الأمم المتحدة في عدد من البعثات بأنحاء العالم في حفظ السلام، ما يجعل مصر سابع أكبر المساهمين بأفراد نظاميين في عمليات حفظ السلام الدولية، والدولة العربية الأولى في هذا المجال.

المصدر: وكالات

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