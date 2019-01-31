البشير يفتح الحدود مع إريتريا

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس فتح الحدود مع دولة إريتريا، وذلك بعد عام من إغلاقها.

وقال البشير في خطاب جماهيري أمام مناصريه بولاية كسلا شرقي البلاد: "أقدم من هنا شكرا خاصا لدول الجوار، وأخص دولة إريتريا رئيسا وحكومة وشعبا، ومن هنا أعلن فتح الحدود مع إريتريا"، وفق وكالة "الأناضول".

وأغلق السودان حدوده مع إرتيريا في 6 يناير العام الماضي، بموجب مرسوم جمهوري خاص بإعلان الطوارئ في ولاية كسلا الحدودية، أعقبه إرسال الجيش السوداني تعزيزات عسكرية إلى الولاية.

وكسلا، هي ولاية حدودية شرقي السودان على الحدود مع إريتريا وإثيوبيا، ويمر بها الطريق القاري الذي يربط الخرطوم بالعاصمة الإريترية أسمرا. وتعد إحدى ولايتين وافق البرلمان السوداني، قبل أسبوعين، على تجديد حالة الطوارئ فيهما، للحد من الهجرة غير الشرعية، وجمع السلاح ومكافحة التهريب.

المصدر: وكالات