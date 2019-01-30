غضب في مصر بسبب فيديو تعذيب طفلين معاقين.. والسلطات تتدخل

أثار شريط فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعذيب طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة البحيرة المصرية استياء وغضب مواطني البلاد وتسبب بتدخل سريع من السلطات.

وأوضحت وزارة التضامن المصرية أن الفيديو يوثق واقعة تعذيب وحبس طفلين من قرية محمد عبد الوهاب بالنوبارية في البحيرة، وهما طفلة عمرها 17 سنة تقريبا تعاني من إعاقة ذهنية وحركية وصعوبة في النطق، وطفل 14 عاما يعاني من إعاقة ذهنية، فيما أشار ناشطون إلى أن الشبهة بارتكاب هذه الأعمال تحيط بزوجة والد الطفلين.

وعلى خلفية انتشار الفيديو أعلنت الوزارة أن رئيستها، غادة والي، تتابع بكل اهتمام إجراءات إنقاذ الطفلين اللذين ظهرا في الفيديو.

وأضافت الوزارة: "على الفور... تم توجيه فريق التدخل السريع المحلي بالبحيرة ومأمور الضبط القضائي بالمديرية للتحقق من صحة البلاغ وفي حالة ثبوت الواقعة سيتم تحرير محضر ضبطية قضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ".

كما أفاد البيان بأنه "تم التنسيق مع الإدارة العامة للتأهيل بالوزارة لتوفير دار رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة لنقل الطفلين لها في حالة عدم ثبوت واقعة التعذيب لتوفير كافة الرعاية لهما".

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية