ضبط 13 شابا يمارسون أفعالا منافية للأخلاق في حديقة عامة بدمشق

ضبطت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية 13 شابا بصدد ممارسة أفعال غير أخلاقية في حديقة عامة وسط دمشق وهم في حالة سكر.

وأوضحت رئيسة فريق رصد حالات التشرد والتسول في الوزارة فداء دقوري، اليوم الأربعاء، أنه أثناء الجولات الليلية التي يقوم بها فريق رصد حالات التشرد والتسول في حدائق العاصمة، تم رصد 60 حالة، نقلت منها 10 حالات إلى مركز المتسولين في الكسوة، بحسب صحيفة "تشرين" السورية.

وأشارت إلى أن الفريق قام بتسليم الـ13 شابا إلى القضاء، لأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليس من مهامها محاسبتهم، مضيفة أن تلك الحدائق كانت تجمعا كبيرا للمشردين، وبعد أن قامت الوزارة بإخلائها منهم لجأ إليها أولئك الأشخاص لممارسة الأعمال المنافية للأخلاق.

وشددت دقوري على أنه يجب المحافظة على تكثيف المراقبة بشكل أكبر على الحدائق العامة لما للدعارة من خطر على المجتمع كخطر التسول تماما.

المصدر: صحيفة تشرين