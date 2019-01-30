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ملك إسبانيا يصل بغداد في زيارة رسمية

أخبار العالم العربي

ملك إسبانيا يصل بغداد في زيارة رسمية
Reuters Ballesteros
ملك إسبانيا فيليب السادس، مدريد، إسبانيا في 24 ديسمبر 2018
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وصل الملك الإسباني فيليب السادس، اليوم الأربعاء، إلى العراق، في زيارة رسمية، حيث التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، ومن المقرر أيضا أن يلتقي كبار المسؤولين العراقيين.

ونقل مراسل RT في بغداد عن المسؤول في مكتب رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، قوله إن "ملك إسبانيا سيزور العاصمة بغداد اليوم وترافقه مجموعة من المسؤولين الإسبان"، مبينا أن "فيلب السادس سيلتقي رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان".

المصدر: RT

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