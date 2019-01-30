البنتاغون يتوقع الحسم مع "داعش" في سوريا نهائيا خلال أسبوعين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه من المتوقع أن يفقد تنظيم "داعش" آخر أراض يسيطر عليها في سوريا خلال الأسبوعين القادمين، لصالح قوات تدعمها الولايات المتحدة.

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وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أمس الثلاثاء: "أود أن أقول إن 99.5% من الأراضي، التي كان تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر عليها، أعيدت إلى السوريين، وسيصبح ذلك 100% في غضون أسبوعين".

وتستعد قوات سوريا الديمقراطية، التي يمثل الأكراد عمودها الأساسي، والمدعومة بألفي جندي أمريكي ومساندة جوية، تستعد لشن معركة نهائية ضد مسلحي تنظيم "داعش" في شرق سوريا بعد أن ساعدت في طرد مسلحيه من أهم معاقله بسوريا.

وقالت "قوات سوريا الديمقراطية" يوم الثلاثاء إن مسلحي التنظيم في شرق سوريا محاصرون في آخر جيب صغير مع زوجاتهم وأبنائهم، مما أرغم هذه القوات على الإبطاء من تقدمها، للحفاظ على حياة المدنيين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الشهر الماضي هزيمة تنظيم "داعش"، وقراره المفاجئ بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، رغم اعتراضات كبار مستشاريه، ومن بينهم وزير الدفاع، جيمس ماتيس، الذي استقال احتجاجا على ذلك.

المصدر: رويترز