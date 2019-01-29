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كتائب القسام تطلب دعما من خلال الـ"بيتكوين"

أخبار العالم العربي

كتائب القسام تطلب دعما من خلال الـ
Reuters Mohammed Salem
كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس
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دعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، كل "محبي المقاومة ومناصري قضيتها العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة الـ "بيتكوين"، موضحة أنها ستعلن عن آليات ذلك قريبا.

وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في هذا الصدد: "يحارب العدو الصهيوني المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل لكن محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الصهيونية ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة".

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و"بيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وتتميز بأنها "عملة لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" كبقية العملات المتداولة في العالم.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

المصدر: RT

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