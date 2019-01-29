الحريري: هذا أسبوع الحسم

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف رفيق الحريري عن تفاؤل حذر بشأن تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع سيكون "أسبوع الحسم".

وقال الحريري في مؤتمر صحفي له إن "الأمور إيجابية إن شاء الله، وستتضح خلال يومين".

وأضاف الحريري أن "هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، سلبا أو إيجابا"، وامتنع عن التحدث عن خياراته في هذا المجال.

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وجاء ذلك في أعقاب الاجتماع الأسبوعي للكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل"، الذي ترأسه سعد الحريري، والذي جرى خلاله بحث "آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة" في لبنان.

وجدير بالذكر أنه تم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة في لبنان بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018، لكنه لم يتمكن من ذلك حتى الآن في ظل خلافات بين مختلف القوى السياسية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية