نبيه بري يتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية خلال أسبوع

أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الثلاثاء، أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بصدد تكثيف مساعي تشكيل الحكومة، مرجحا أن يتم الإعلان عن التشكيلة الجديدة خلال أسبوع أو أقل.

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وقال بري للصحفيين عقب استقباله الحريري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة: "الجو ناشط ومرتجى ودولة الرئيس الحريري بصدد تكثيف المساعي ويأمل أنه خلال أسبوع لا بل أقل ترى الحكومة العتيدة النور... خلال أسبوع أو أقل إن شاء الله سترى الحكومة النور".

وتابع: "أعرف البلد وتكوينه ومصلحته وماذا يحتاج خاصة والاعتداءات الإسرائيلية على أشدها وأي تطور في وضعنا حيث لا حكومة ولا من يفرحون يشكل خطرا على مصير البلد".

ولفت بري إلى أنه في حال لم تؤلّف الحكومة، سيطلب من مجلس الوزراء الانعقاد للسير بموضوع الموازنة، مع إمكانية عقد جلسات تشريعية.

وكان سعد الحريري قد أكد مؤخرا أنه متفق مع الرئيس ميشال عون على ضرورة إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن البلاد لا تستطيع أن تستمر من دون حكومة.

ويشهد مسار تأليف الحكومة الجديدة في لبنان صعوبات عديدة جراء الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وطلب بعض القوى السياسية تبادل الحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية.

المصدر: وكالات