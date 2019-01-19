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الحريري يتطلع لرؤية سيدة على رأس الحكومة اللبنانية

أخبار العالم العربي

الحريري يتطلع لرؤية سيدة على رأس الحكومة اللبنانية
Reuters Reuters MOHAMED AZAKIR
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أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أنه يتطلع لرؤية امرأة تتولى حكومة بلاده.

وقال الحريري في تغريدة أطلقها اليوم "أنا أتطلع إلى اليوم الذي تتولى فيه سيدة سدة رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، لما تملكه المرأة اللبنانية من حكمة وإبداع وفعالية وطاقة وقدرة على المبادرة والتنفيذ".

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