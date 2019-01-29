بوغدانوف وأبو الغيط يبحثان التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط

التقى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في القاهرة اليوم، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها المندوب الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف إلى مصر.

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إنه تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول تطورات الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والجهود الجارية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وشدد أبو الغيط، خلال ذلك، على أهمية دور روسيا، باعتبارها من الفاعلين الرئيسيين في ساحة العلاقات الدولية وتأثيرها على الملفات الإقليمية البارزة، وخاصة الملف السوري. وأكد على أهمية العمل من أجل تحقيق تسوية سلمية مناسبة للأزمة في سوريا، ومساندة جهود المبعوث الأممي الجديد، غير بيدرسن.

من جانبه، استعرض بوغدانوف، الجهود والاتصالات التي تقوم بها روسيا في هذا الخصوص، بما في ذلك ما يجري في إطار اجتماعات "استانا" أو على المستوى الثنائي مع الأطراف ذات العلاقة في الأزمة.

وأوضح عفيفي، أن اللقاء، شهد أيضاً نقاشاً حول تطورات القضية الفلسطينية، حيث اتفق الجانبان على أهمية الجهود المبذولة لتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة، وأخذاً في الاعتبار الضغوط التي تعرض لها الفلسطينيون على مدار العام الأخير، وفيما يتعلق بقضيتي القدس واللاجئين على وجه الخصوص، مع التأكيد أيضاً على محورية العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية المنشودة في هذا الإطار.

وناقش أبو الغيط وبوغدانوف أيضا " الترتيبات الجارية لعقد منتدى التعاون العربي الروسي على مستوى الوزراء، المقرر في روسيا في شهر أبريل القادم.

المصدر: RT