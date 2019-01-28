نتنياهو يرفض تمديد مهمة المراقبين الدوليين في الخليل

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، تمديد فترة بقاء المراقبين الدوليين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكر المكتب الإعلامي لنتنياهو، في بيان مقتضب، أن "رئيس الوزراء قرر عدم تمديد مهمة قوة المراقبين الدوليين TIPH التي تعمل في مدينة الخليل".

ونقل المكتب الإعلامي لنتنياهو قوله: "لن نسمح بتمديد تواجد قوة دولية تعمل ضدنا".

ونشرت قوة "الوجود الدولي المؤقت" في الخليل عام 1994 عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي التي نفذها اليهودي، باروح غولدشتاين، وأسفرت عن مقتل 29 مصليا وجرح 150 آخرين قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه داخل الحرم.

وتم إيفاد قوة التواجد الدولي المؤقت (TIPH) في الخليل، أكبر مدن الضفة الغربية، لمراقبة الأوضاع في المدينة المنقسمة لجزأين يشمل الأول مساحة 80 % منها وتسيطر عليه السلطة الفلسطينية، فيما يقع الآخر تحت سيطرة إسرائيل.

وتتكون البعثة من مراقبين قادمين من الدنمارك وإيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا، وتتمثل مهمتها في مراقبة وتدوين الحوادث، التي يرتكبها كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

المصدر: RT + وكالات