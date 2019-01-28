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الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس الفلسطيني

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الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس الفلسطيني
AFP
رامي الحمدالله
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قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، وضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

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مركزية فتح تدعو لتشكيل حكومة فصائل

وأكد المحمود ترحيب الحمد الله وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة "فتح" القاضية بتشكيل حكومة فصائل.

وأضاف أنهم أعربوا عن "ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال".

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" قد دعت أمس الأحد إلى تشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة. وأوصت بتشكيل لجنة لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

المصدر: RT

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