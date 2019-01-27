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مركزية فتح تدعو لتشكيل حكومة فصائل

أخبار العالم العربي

مركزية فتح تدعو لتشكيل حكومة فصائل
Sputnik
صورة ارشيفية لمسيرة جماهيرية في رام الله
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عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الاحد ،اجتماعا برئاسة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس،  في رام الله .

ودعت اللجنة، إلى تشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة. وأوصت بتشكيل لجنة لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

ورحبت مركزية "فتح" بتولي فلسطين، رئاسة مجموعة الـ77+ الصين، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن "هذا الانجاز يثبت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤكد الدعم الدولي الكبير للموقف الفلسطيني المتمسك بالشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى تكريس مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية".

كما أوصت بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة.

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وجددت اللجنة المركزية لحركة فتح، تأكيد الموقف السياسي الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها قضيتا القدس، واللاجئين؛ وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية."

المصدر: maannews

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