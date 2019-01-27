صور.. السلطات المصرية تضبط 336 قطعة أثرية قبل تهريبها

نجحت الأجهزة الأمنية في مدينة المنيا بضبط 336 قطعة أثرية بحوزة موظف ونجله داخل منزلهما.

وذكرت مصادر أمنية لـRT أن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ضبطت القطع قبل التصرف بها، بناء على معلومات استخباراتية، حيث تمت مداهمة المنزل ومصادرة 42 من الأحجار كريمة وتمثال للإله أريوبيوس عليه بعض النقوش الفرعونية، وتمثال صغير الحجم لرمسيس الثاني و44 تمثالا أوشانتي عليها كتابات منقوشة وتمثال لمعبودة غير واضحة المعالم و242 عملة معدنية أثرية من مختلف العصور الروماني واليوناني والقبطي ومفتاح حياة من الجرانيت الأسود.

RT

المصدر: RT