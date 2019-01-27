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الأمم المتحدة: 8 قتلى وعشرات الجرحى جراء قصف مركز للنازحين في اليمن

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الأمم المتحدة: 8 قتلى وعشرات الجرحى جراء قصف مركز للنازحين في اليمن
Reuters Mohamed Al-Sayaghi
صورة أرشيفية من اليمن
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أكدت الأمم المتحدة أن 8 مدنيين قتلوا وأصيب 30 آخرون على الأقل جراء قصف طال مركزا للنازحين في محافظة حجة غرب اليمن أمس السبت.

وأشار مكتب المنسق المقیم للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الانسانیة في اليمن اليوم الأحد أن القصف استهدف مركزا جماعيا للنازحين في مديرية حرض، دون تحديد الطرف المسؤول عن الهجوم.

ووصفت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، لیز غراندي، الحادث بأنه "أمر مروع" و"هجوم لا يحمل أي معنى ولا يمكن تبريره إطلاقا"، وتابعت: "أي ھجوم على موقع مدني عمل معدوم الضمیر وخرق واضح للقانون الإنساني الدولي".

وطالبت المسؤولة الأممية أطراف النزاع ببذل كل ما بوسعها لحماية المدنيين، لا سيما النازحين الذين فقدوا أصلا الكثير.

وحصل هذا الاعتداء في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا على مقربة من خطوط التماس بينها وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

واتهمت وسائل الإعلام في دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية الحوثيين المسؤولية عن الحادث.

المصدر: أ ف ب + وكالات

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