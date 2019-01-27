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الرئاسة السورية تعلن إجراء عملية جراحية ناجحة لأسماء الأسد

أخبار العالم العربي

الرئاسة السورية تعلن إجراء عملية جراحية ناجحة لأسماء الأسد
سانا
أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد
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أجرت  أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، في سياق متابعة خطوات علاجها من الورم الخبيث (السرطان)، عملية جراحية في الثدي، وصفت بالناجحة.

ووفقا للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، فقد جرت العملية بالمشفى العسكري بدمشق.

وكانت الوكالة، كشفت في شهر أغسطس 2018 أن زوجة الرئيس السوري بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشفته مبكرا.

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المصدر: سانا

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